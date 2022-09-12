У Німеччині гостро не вистачає фахівців: кого з мігрантів братимуть на роботу

Щорічне опитування Ifo Business показало, що на початку серпня 2022 року нестача кваліфікованих спеціалістів у Німеччині досягла нового максимуму в країні. Тому там розробили план залучення мігрантів з високою кваліфікацією. Що це за план, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як повідомляє Schengenvisainfo.com, найближчим часом Міністерство праці Німеччини представить федеральному уряду пропозицію щодо залучення кваліфікованих іноземців. У країні хочуть створити так звану "карту можливостей", яку надаватимуть мігрантам за бальною системою.

Кого братимуть на роботу

Програма для мігрантів включатиме чотири критерії — здобувач повинен бути не молодший ніж 35 років, мати науковий ступінь, досвід роботи не менше трьох років, він повинен знати мову або раніше бував у Німеччині. З цих критеріїв і складається "карта можливостей". Тому, хто відповідає хоча б трьом з цих чотирьох критеріїв, дадуть можливість приїхати до Німеччини й шукати роботу.

Однак, найімовірніше, в наступні роки Німеччині доведеться придумати щось більше, ніж "карта можливостей", щоб заповнити прогалини в робочій силі в багатьох галузях, — вважає засновник SchengenVisaInfo.com Бесарта Байрамі. Останніми роками в Німеччині спостерігається спрощення деяких законів про трудову міграцію. Серед причин таких рішень те, що середній вік населення країни зараз набагато вищий, ніж раніше. В найближчі 15 років майже 13 мільйонів економічно активних людей досягнуть встановленого законом пенсійного віку.

За даними Ifo Business, зараз у Німеччині потрібні фахівці в таких галузях:

індустрія розміщення та заходів – близько 64% нестачі співробітників,

склади та зберігання продукції – 62,4%,

постачальники послуг – 54,2% компаній повідомили про брак кваліфікованих робітників,

виробничий сектор – 44,5%,

виробництво харчових продуктів – 58,1%,

роздрібні підприємства – 41,9%;

будівельні компанії – 39,3%;

гуртовики – 36,3%.

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