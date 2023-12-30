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Росія завдала удару по Одесі ракетою Х-59

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Росія завдала удару по Одесі ракетою Х-59

Російська ракета Х-59 / Фото: Рособоронекспорт

Загарбники випустили ракету і літака, який заходив з акваторії Чорного моря.

Російські загарбники ввечері, 30 грудня, завдали нового удару по Одесі, випустивши авіаційну керовану ракету Х-59, яка влучила у підприємство.

Про це інформують Сили оборони півдня України.

У повідомленні вказується, що загарбники випустили ракету і літака, який заходив з акваторії Чорного моря.

"В передвечірній час ворог здійснив ракетний удар по Одесі. З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випустив авіаційну керовану ракету Х-59, яка влучила по території одного з підприємств. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія продовжить завдавати масштабних ударів, намагаючись принизити моральний стан українців.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ організувала Радбез, щоб відволікти увагу для підготовки до удару по Україні.

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Дата публікації
Перегляди
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