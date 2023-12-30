Россия нанесла удар по Одессе ракетой Х-59

Захватчики выпустили ракету и самолет, который заходил из акватории Черного моря.

Российские захватчики вечером, 30 декабря, нанесли новый удар по Одессе, выпустив авиационную управляемую ракету Х-59, попавшую в предприятие.

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Об этом сообщает Силы обороны юга Украины.

В сообщении указывается, что захватчики выпустили ракету и заходившего из акватории Черного моря самолета.

"В предвечернее время враг совершил ракетный удар по Одессе. Из самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря, выпустил авиауправляемую ракету Х-59, попавшую по территории одного из предприятий. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия продолжит наносить масштабные удары, пытаясь унизить моральное состояние украинцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ организовала Совбез, чтобы отвлечь внимание для подготовки к удару по Украине.

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