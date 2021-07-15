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В больнице Днепра нашли пациента с перерезанным горлом

В больнице Днепра нашли пациента с перерезанным горлом

УНИАН

Мужчина имел туберкулез легких, поэтому решил покончить с собой.

В Днепре в больнице №6 пациент покончил с собой. Мужчина перерезал себе горло ножом.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

58-летний мужчина проходил лечение в отделении фтизиатрии больницы №6. Там у него диагностировали туберкулез легких. Вчера, 14 июля, находясь в больнице, пациент порезал себе шею кухонным ножом. От полученной травмы мужчина скончался.

 Все детали происшествия выясняет полиция.

Напомним, что житель Шепетовского района Хмельницкой области пытался совершить суицид и прыгнул в колодец.