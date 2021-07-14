В Одессе мужчина выпрыгнул из окна: подозревают суицид

Мужчина разбился насмерть.
В Одессе на улице Академика Королева, возле жилого дома, обнаружили тело 33-летнего мужчины.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По предварительным данным, он выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на седьмом этаже.
Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.
Напомним, 13 июля в Одессе с 14-го этажа выпрыгнул парень. От полученных травм он скончался на месте.