В Одессе мужчина выпрыгнул из окна: подозревают суицид

В Одессе мужчина выпрыгнул из окна: подозревают суицид

Мужчина разбился насмерть.

В Одессе на улице Академика Королева, возле жилого дома, обнаружили тело 33-летнего мужчины.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По предварительным данным, он выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на седьмом этаже.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Напомним, 13 июля в Одессе с 14-го этажа выпрыгнул парень. От полученных травм он скончался на месте.

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