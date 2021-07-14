ЕС достиг соглашения об открытии границ для Украины: детали

Ограничения на поездки в ЕС уже отменили для Молдовы, Армении и Азербайджана.

Европейский Союз может добавить включить Украину в список третьих стран, граждане которых имеют больше шансов на путешествия государствами ЕС. Обновленный список может появиться уже завтра, 15 июля.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Сегодня послы ЕС решили добавить Украины к рекомендованому списку третьих стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Список должен быть официально обновленный завтра. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем", — говорится в сообщении.

Однако, отметим, что даже возможное попадание Украины в список стран "зеленой" зоны не означает автоматическое открытие границ ЕС, ведь каждое из государств индивидуально одобряет окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия.

Следует заметить, что просмотр списка стран "зеленой" зоны происходит каждые две недели. В рекомендации учитывают показатель заболеваемости коронавирус на 100 000 населения за предыдущие 14 дней, количество тестов и процент положительных тестов среди всех сделанных, а также распространенность в стране мутаций COVID-19.

Напомним, Франция пока не рассматривает возможность признания вакцин, которые не используются на территории страны. Но Париж приветствует активный диалог Украины с Еврокомиссией о признании украинских сертификатов о вакцинации в ЕС.

Какие страны ЕС обновили правила и готовы пускать к себе украинских туристов и при каких условиях, читайте в материале ТСН.ua.

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