В Смеле произошел взрыв газового баллона дома: погиб владелец

В результате инцидента разрушен дом.

В Черкасской области в городе Смела произошел взрыв в частном доме : погиб владелец.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС области.

Также читайте В Житомирской области во время пожара погибли отец и сын: фото

По информации спасателей, после взрыва возник пожар. В результате инцидента дом разрушен: рухнула крыша и внешняя стена. По предварительной информации, взорвался газовый баллон.

Спасателям удалось за час ликвидировать пожар, который произошел на площади 50 м. Кв. Во азваламы спасатели нашли тело владельца 1966 года.

Как сообщалось, вечером 9 июля в Коростене Житомирской области во время массовых гуляний к празднику Ивана Купала произошел мощный взрыв. Травмы получили по меньшей мере три человека, которые обратились к врачам. Отмечается, что во время действа зажгли пиротехнику. В этот момент мужчина обливал из канистры бензином составлены для большого костра дрова. Искра от пиротехники вызвала возгорание бензина, огонь быстро распространился в канистр и произошел мощный взрыв.

Новости Украины: два человека пострадали в результате взрыва на литейном предприятии в Мелитополе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку