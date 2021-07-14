"И это еще я не играю": Ракицкий сравнил силу сборных Украины и России

Бывший футболист "сине-желтых" расстроен, что пришлось завершить карьеру в сборной.

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий, который сейчас выступает за питерский "Зенит", сравнил команду Андрея Шевченко и сборную России.

По его словам, украинская сборная сильнее. Также он пошутил, что преимущество "сине-желтых" было бы еще большим, если бы он получал вызов в сборную.

"Ваша пресса критикует всех: и сборную, и клубы. Никогда не видел, чтобы кто-то сказал хорошее. Даже на Чемпионате мира искали подвох. Пусть молчат. Диванные эксперты, блогеры - страшные люди. Я их не понимаю. Не понимаю, зачем сравнивать сборные России и Украины. Разный стиль и футболисты. Сейчас Украина оказалась сильнее. Так это еще я не играю за сборную", - цитирует Ракицкого "Чемпионат".

Также защитник заявил, что хотел бы вернуться в сборную Украины.

"Я всегда ждал вызова. Но Шевченко с Павелко все решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы. Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне всякую чушь. Но мне все равно, что они думают "

В глубине души больно. Каждый раз, глядя на пацанов, хочу к ним на поле. Я вообще не люблю смотреть по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что произошло. Я карьеру в сборной закончил. Давайте по-тихоньку эту тему закрывать. Я понимаю, что произошло. Все шло от руководителей федерации. Они наговорили всем, в том числе и Шевченко. Меня не включили несколько раз в список. И я подумал, зачем мне ждать вызова дальше? Лучше уйду сам", - рассказал Ракицкий.

Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" 28 января 2019 года.

в из 28 января 2019 года. После того футболиста ни разу не вызвали в сборную Украины, а его профиль был удален на сайте УАФ.

на сайте УАФ. Позже сам Ракицкий объявил, что завершает карьеру в сборной.

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