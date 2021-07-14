На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка, есть погибший

На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка, есть погибший

В результате инцидента погиб армянский военный.

Накануне около 10:30 в районе Ерасх на армяно-азербайджанской границе произошла перестрелка. Подразделения ВС Азербайджана якобы попытались провести инженерные работы для продвижения позиций.

Об этом в среду, 14 июля, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"Армянская сторона предприняла ряд мер, чтобы заставить противника прекратить эти действия. Азербайджанские военные открыли прицельный огонь по армянским позициям. В результате перестрелки смертельное ранение получил армянский военнослужащий", — говорится в сообщении.

Напомним:

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года .

. 9 ноября было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент.

с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут контингент. В мае между Арменией и Азербайджаном вспыхнуло новое обострение.

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