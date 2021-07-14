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На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка, есть погибший

На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка, есть погибший

Associated Press

В результате инцидента погиб армянский военный.

Накануне около 10:30 в районе Ерасх на армяно-азербайджанской границе произошла перестрелка. Подразделения ВС Азербайджана якобы попытались провести инженерные работы для продвижения позиций.

Об этом в среду, 14 июля, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"Армянская сторона предприняла ряд мер, чтобы заставить противника прекратить эти действия. Азербайджанские военные открыли прицельный огонь по армянским позициям. В результате перестрелки смертельное ранение получил армянский военнослужащий", — говорится в сообщении.

Напомним:

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