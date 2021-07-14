Верховная Рада приняла закон о трансформации "Укроборонпрома"

Концерн превратят в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности.

Законопроект №3822 на заседании во вторник, 13 июля, поддержали 256 нардепов.

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"Да, реформа предусматривает преобразование государственных и казенных оборонных предприятий, входящих в состав Укроборонпрома на хозяйственные общества, является гибкими по своей организационно-правовой форме. При этом единственным владельцем (акционером) преобразованных предприятий государственного ОПК будет государство в лице Кабинета Министров Украины. Кроме того, все вновь хозяйственные общества будут сгруппированы в научно-производственные объединения по отраслевому принципу: бронетехника, радарные системы, высокоточное вооружение и боеприпасы, морские системы, авиаремонт и спецэкспортеры", — объясняют в "Укроборонпроме".

Реформирование "Укроборонпрома" и участников будет проводиться в три этапа и коснется 137 разрозненных предприятий Концерна, 21 из которых находится на временно оккупированных Россией территориях. В результате "Укроборонпром" превратится в акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству.

Ожидается, что реализация предусмотренных законом норм позволит государственным оборонным предприятиям привлекать прямые (в частности, иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники.

Напомним, советник председателя Офиса президента и бывший министр экономики Тимофей Милованов возглавил наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром". Его кандидатуру выбрали единогласным решением.

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