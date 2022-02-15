В Черкассах подростки угрожали прохожим мачете

Правонарушителей оперативно разыскали правоохранители.

В Черкассах группа подростков на улице материла прохожих и угрожала им мачете. Ребят разыскали и доставили в отделение полиции.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Черкасской области.

В Сети появилось видео, как в Черкассах трое подростков конфликтовали с черкащанами, использовали нецензурную лексику, а один из них угрожал оппонентам мачете. Ролик стражам порядка отправили местные жители и попросили отреагировать.

Полицейские оперативно установили несовершеннолетних правонарушителей. Их вместе с родителями доставили в Черкасское районное управление полиции и провели воспитательную беседу.

"На родителей ребят составили административные протоколы. О ситуации сообщили в учебные заведения и службу по делам детей Черкасского городского совета. Собранные материалы дела о событии передали в службу по делам детей Черкасского городского совета. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей на родителей составили административные протоколы. протоколы по ст. 184 КУоАП", — сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, что в Волынском областном пренатальном центре успешно было прооперировано два идентичных случая эвакуации магнитных шаров из мочевого пузыря мальчиков в возрасте 10-15 лет. В обоих случаях были выполнены операции с последующим извлечением 62 и 24 магнитных шариков.

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