У Черкасах підлітки погрожували перехожим мачете

Правопорушників оперативно розшукали правоохоронці.

У Черкасах група підлітків на вулиці матюкала перехожих і погрожувала їм мачете. Хлопців розшукали і доправили до відділення поліції.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Черкаської області.

У Мережі з'явилося відео, як у Черкасах троє підлітків конфліктували з черкащанами, використовували нецензурну лексику, а один із них погрожував опонентам мачете. Ролик правоохоронцям відправили місцеві жителі і попросили відреагувати.

Поліцейські оперативно встановили неповнолітніх правопорушників. Їх разом із батьками доправилидо Черкаського районного управління поліції та провели виховну бесіду.

"На батьків хлопців склали адміністративні протоколи. Про ситуацію повідомили до навчальних закладів та служби у справах дітей Черкаської міської ради. Зібрані матеріали справи про подію передали до служби у справах дітей Черкаської міської ради. За невиконання обов'язків щодо виховання дітей на батьків склали адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП", - повідомили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що у Волинському обласному пренатальному центрі успішно було прооперовано два ідентичні випадки евакуації магнітних кульок з сечового міхура хлопчиків віком 10-15 років. В обох випадках було виконано операції з подальшим вилученням 62 та 24 магнітних кульок.

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