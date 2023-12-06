В ГУР прокомментировали смерть предателя Кивы

В РФ нашли мертвым предателя Украины, скандального беглеца Илью Киву.

Такую информацию подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Можем подтвердить, что Кива - "все". И такая судьба постигнет и других предателей Украины, а также приспешников Путинского режима", - сказал он.

Смерть Ильи Кивы

6 декабря в РФ нашли мертвым предателя Украины, скандального беглеца, экс-нардепа Илью Киву. Сначала об этом сообщил пропагандистский телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники, затем российский пропагандистский Telegram-канал Mash. Об этом также написало пропагандистское росСМИ РИА Новости и пропагандистка Маргарита Симоньян.

Тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили в подмосковном коттеджном поселке в Одинцовом. Преступник якобы был ликвидирован из стрелкового оружия.

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