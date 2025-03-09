В Херсоне мужчина застрелил соседа в лифте

В Херсоне нетрезвый мужчина застрелил соседа в лифте из-за замечаний.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

"Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой и встретил в лифте соседа. Между мужчинами возник конфликт после того, как 47-летний потерпевший сделал замечание подозреваемому. Во время ссоры 59-летний злоумышленник получил заряженное травматическое оружие и выстрелил соседу в голову. От полученного ранения мужчина погиб на месте. Его тело обнаружили соседи в кабине лифта", – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры задержаны и сообщены о подозрении местному жителю по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Ранее сообщалось, что на Закарпатье 33-летний отец зарезал своего 1-летнего ребенка. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: