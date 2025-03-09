Известный украинский юморист и капитан шоу "Я люблю Украину" Юрий Ткач рассекретил неожиданный бизнес 10-летней дочери.

Лиза достаточно творческая и креативная. Девочка ходит на вокал, а недавно у нее проснулись предпринимательские амбиции. Дочь Юрия Ткача организовала в школе импровизированный "тату-салон", о чем она рассказала на проекте "Ближче до зірок". Соответствующая идея у Лизы возникла после того, как она нарисовала однокласснице на руке "татуировку". Потом и другие девочки захотели такие импровизированные тату. Впоследствии и мальчики стали "клиентами" Лизы.

Отметим, дочь Юрия Ткача не уточнила, как делает татуировки. По всей вероятности, Лиза либо их рисует сама, либо использует изображения, которые переводятся на тело.

Юрий Ткач с дочерью / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

"Я сначала в классе сделала своей однокласснице такую, можно сказать, татуировку. Я ей обрисовала руку в синий цвет, потому что она попросила. Потом придумала так, что можно сделать свой тату-салон. Две девочки сразу захотели, потом еще много мальчиков", — поделилась девочка.

Напомним, ранее Юрий Ткач рассказывал о серьезном кризисе в браке с супругой. Пара не жила вместе и едва не развелась.

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