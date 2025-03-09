У Херсоні чоловік застрелив сусіда у ліфті 

У Херсоні нетверезий чоловік застрелив сусіда у ліфті через зауваження.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

"Підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, повертався додому та зустрів у ліфті сусіда. Між чоловіками виник конфлікт після того, як 47-річний потерпілий зробив зауваження підозрюваному. Під час сварки 59-річний зловмисник дістав заряджену травматичну зброю та вистрілив сусіду в голову. Від отриманого поранення чоловік загинув на місці. Його тіло виявили сусіди в кабіні ліфта", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру місцевому жителю за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

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