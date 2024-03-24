В Хмельницкой области снова произошли взрывы

С полуночи в области уже дважды объявляли тревогу.

Утром воскресенья, 24 марта, в Хмельницкой области раздались взрывы. Во время воздушной тревоги работали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Во время утренней тревоги в пределах нашей области были слышны звуки взрывов. Это работа сил и средств ПВО ВСУ", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, ночные взрывы в Хмельницкой области также были связаны с работой ПВО. К слову, ночью сирены звучали в области более четырех часов — с 01:40 до 06:07, а утром с 09:30 до 09:59.

Напомним, сегодня утром в Ровенской области сработало ПВО. Произошло сбивание воздушной цели. Последствия не зафиксированы.

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