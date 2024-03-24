На Рівненщині спрацювала ППО: що відомо

У суботу, 24 березня, під час ранкової повітряної тривоги (09:29-09:58) в Рівненській області працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Під час ранкової повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Було збиття повітряної цілі", - йдеться у повідомленні.

За його словами, ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було. Крім того, минулося без потерпілих.

Як повідомлялося, зранку 24 березня у Хмельницькій області також сталися вибухи. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

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