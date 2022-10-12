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В Одессе прозвучали взрывы: находитесь в укрытиях

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В социальных сетях появилась информация о взрывах в Одессе.

По предварительной информации, работает ПВО.

Пока нет подтверждения этой информации. Детали уточняются. Дождитесь официальных уведомлений властей.

В области объявлена воздушная тревога.

Также сообщается о подлете вражеских дронов.

Что известно об обстрелах Одессы

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по всей Украине 10 октября. В результате атак пострадала инфраструктура и мирные жители более 20 населенных пунктов. В частности, бомбили кафиры и Одессу, сообщили в Генштабе ВСУ.

Уже утром 11 октября над Одесской областью Воздушные силы ВСУ сбили три российских дрона-камикадзе Shahed-136.

О возможном внесении центра Одессы в список наследия ЮНЕСКО еще в начале сентября сообщал министр культуры Александр Ткаченко.

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Дата публикации
Просмотры
1359
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