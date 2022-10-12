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В Одесі прозвучили вибухи: перебувайте в укриттях

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У соціальних мережах з'явилася інформація про вибухи в Одесі.

За попередньою інформацією, працює ППО. 

Наразі немає підтвердження цієї інформації. Деталі уточнюються. Дочекайтеся офіційних повідомлень влади. 

В області оголошена повітряна тривога. 

Також повідомляється про підліт ворожих дронів. 

Що відомо про обстріли Одеси

Російські військові завдали масованого ракетного удару по всій Україні 10 жовтня. Внаслідок атак постраждала інфраструктура та мирні жителі понад 20 населених пунктів. Зокрема, бомбили окупанти і Одесу, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Вже вранці 11 жовтня над Одещиною Повітряні сили ЗСУ збили три російських дрони-камікадзе Shahed-136.

Зауважимо, що про можливе внесення центру Одеси до списку спадщини ЮНЕСКО ще на початку вересня повідомляв міністр культури Олександр Ткаченко.

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Дата публікації
Перегляди
210
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