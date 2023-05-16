В оккупированном Токмаке произошли взрывы

Детали "хлопка" пока нет.

Во вторник, 16 мая, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В Токмаке громко. Жители сообщают о взрывах во временно оккупированном городе. Ждем подробностей от Генштаба", — написал мэр.

К слову, накануне в оккупированном городе произошел "хлопок". В тылу россиян прогремел ряд взрывов.

Как сообщалось, в Луганске 15 мая раздался мощный взрыв. Инцидент произошел в центре города по улице Демехина в помещении салона красоты "Барбершоп".

В результате взрыва ранен так называемый министр внутренних дел "ЛНР" Игорь Корнет. Отмечалось, что Корнет получил тяжелые ранения.

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