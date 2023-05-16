Кулеба заинтриговал новостями о современных боевых самолетах для Украины

Кулеба рассказал, что дипломатические разговоры приближают Украину к тому, чтобы "эффективно закрыть небо".

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в ближайшее время будет больше новости о предоставлении Киеву западных боевых самолетов.

Об этом дипломат рассказал во время прямого эфира на своей странице.

"Сейчас идет очень интенсивная дипломатия на всех уровнях, которая приближает нас к тому, что мы эффективно закроем украинское небо, что мы существенно усилим наши Вооруженные силы с воздуха, что мы получим принципиально новые мощности", — поделился Кулеба новостями.

Он подчеркнул, что тур по Европе президентом Владимиром Зеленским имеет решающее значение в вопросе формирования "коалиции истребителей".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил положительные новости. Франция и несколько других европейских стран готовы уже в скором времени начать обучение украинских военных пилотов. Этому предшествовал визит Владимира Зеленского в Париж.

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