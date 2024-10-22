В Сумах раздаются взрывы

Утром 22 октября в Сумах снова раздались взрывы. В городе еще с 20:12 объявлена воздушная тревога.

О взрывах сообщили местные медиа и телеграмм-каналы.

"В Сумах раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении "Суспільного".

Воздушные силы ВСУ просили жителей областного центра находиться в укрытиях, потому что в черте города зафиксировали беспилотники РФ.

Как сообщалось, ночью и утром 22 октября армия РФ массированно ударила по Сумам. В частности, утром враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры.

Сумы вторые сутки под атаками! Люди гибнут целыми семьями

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