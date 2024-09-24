В Сумской области раздалось 215 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 89 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 215 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Кириковская, Буринская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Свеская, Дружбовская.

Великописаревская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также были танковые обстрелы (6 взрывов), сброс взрывных устройств с БПЛА (5 взрывов), артобстрел (2 взрыва).

Речковское общество: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).

Шалыгинская община: враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (5 взрывов) и произвел пуск КАБ (3 взрыва).

Эсманьское общество: совершены минометные обстрелы (17 взрывов), артобстрелы (5 взрывов), обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Краснопольская община: россияне ударили из артиллерии (38 взрывов), в результате чего ранение получило 1 гражданское лицо. Также произошли сбросы взрывных устройств с БПЛА (3 взрыва), обстрелы из минометов (16 взрывов), РСЗО (6 взрывов), обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Белопольское общество: зафиксированы пуски КАБ (10 взрывов), в результате чего ранение получило одно гражданское лицо. Также были обстрелы с использованием FPV дронов (3 взрыва).

Миропольское общество: осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв), в результате чего поврежден рейсовый автобус, ранены 2 гражданских лица.

Новослободская община: 2 мины и 16 КАБ сбросили россияне на территорию общины.

Буринская община: совершен минометный обстрел (3 взрыва), сброс взрывных устройств с БПЛА (2 взрыва).

Путивльское общество: зафиксирован пуск КАБ (8 взрывов).

Дружбовская община: враг нанес обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).

Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (15 взрывов).

Глуховское общество: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв), обстрелы с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Николаевская община: нанесена атака КАБ (2 взрыва).

Тростянецкая община: враг ударил из РСЗО (1 взрыв).

Светское общество: были обстрелы с использованием FPV дронов (9 взрывов).

Кириковское общество: совершены обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).

Юношеское общество: зафиксирован обстрел с использованием FPV дрона (1взрыв).

Середино-будская община: русские били из артиллерии (7 взрывов).

Ворожбянская община: нанесена атака КАБ (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе раздался взрыв.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ночь на 22 сентября Россия атаковала Полтавщину.

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