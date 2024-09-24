На Сумщині пролунало 215 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 89 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 215 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Кириківська, Буринська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також були танковий обстріл (6 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БПЛА (5 вибухів), артобстріл (2 вибухи).

Річківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).

Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), мінометів (5 вибухів) та здійснив пуск КАБ (3 вибухи).

Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (17 вибухів), артобстріли (5 вибухів), обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (38 вибухів), внаслідок чого поранення отримала 1 цивільна особа. Також відбулися скидання вибухових пристроїв з БПЛА (3 вибухи), обстріли з мінометів (16 вибухів), РСЗВ (6 вибухів), обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (10 вибухів), внаслідок чого поранення отримала одна цивільна особа. Також були обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи).

Миропільська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух), у результаті чого пошкоджено рейсовий автобус, поранено 2 цивільні особи.

Новослобідська громада: 2 міни та 16 КАБ скинули росіяни на територію громади.

Буринська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БПЛА (2 вибухи).

Путивльська громада: зафіксовано пуск КАБ (8 вибухів).

Дружбівська громада: ворог завдав обстрілів з використанням FPV дронів (5 вибухів).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (15 вибухів).

Глухівська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух), обстріли з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Миколаївська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).

Тростянецька громада: ворог вдарив з РСЗВ (1 вибух).

Свеська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (9 вибухів).

Кириківська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано обстріл з використанням FPV дрону (1вибух).

Середино-Будська громада: росіяни били з артилерії (7 вибухів).

Ворожбянська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі пролунав вибух.

Крім того, ми раніше інформували, що у ніч проти 22 вересня Росія атакувала Полтавщину.

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