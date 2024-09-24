Росія наступного року значно збільшить видатки на війну проти України

Росія планує наступного року збільшити військові витрати на чверть, про що свідчить проект трирічного бюджету РФ, з яким вдалося ознайомитися журналістам.

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Про це інформує Bloomberg.

У повідомленні вказується, що на наступний 2025 рік витрати на "оборону" складуть 13,2 трильйона рублів, тоді як його року у бюджет було закладено 10,4 трильйона рублів. Ця сума еквівалентна 6,2% ВВП Росії. На основі проектних даний витрати у наступні роки на оборону повинні будуть скорочуватись у відношенні ВВП до 5,6% у 2026 році та 5,1% у 2027 році.

Загалом на наступний рік Росія витратить на свою армію та інші силові органи близько 40% федерального бюджету. Ця сума перевищує витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та підтримку економіки разом узяті.

Крім того, Кремль на наступний рік засекретив витрати у бюджеті на 12,9 трлн рублів, тобто близько 30% загального кошторису.

"Кремль продовжує збільшувати витрати на війну, оскільки його сили повільно просуваються на сході України у війні, яка, за оцінками західних спецслужб, спричинила сотні тисяч втрат росіян", – пише Bloomberg.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Путіна відреагували на "план перемоги України".

Крім того, ми раніше інформували, що РФ відправила моряків зі свого єдиного авіаносця гинути в Україні.

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