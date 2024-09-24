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Росія наступного року значно збільшить видатки на війну проти України

Росія наступного року значно збільшить видатки на війну проти України

Кремль збільшує видатки на війну / Фото: Associated Press

Кремль продовжує збільшувати витрати на війну, оскільки армія РФ повільно просувається на фронті.

Росія планує наступного року збільшити військові витрати на чверть, про що свідчить проект трирічного бюджету РФ, з яким вдалося ознайомитися журналістам.

Про це інформує Bloomberg.

У повідомленні вказується, що на наступний 2025 рік витрати на "оборону" складуть 13,2 трильйона рублів, тоді як його року у бюджет було закладено 10,4 трильйона рублів. Ця сума еквівалентна 6,2% ВВП Росії. На основі проектних даний витрати у наступні роки на оборону повинні будуть скорочуватись у відношенні ВВП до 5,6% у 2026 році та 5,1% у 2027 році.

Загалом на наступний рік Росія витратить на свою армію та інші силові органи близько 40% федерального бюджету. Ця сума перевищує витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та підтримку економіки разом узяті.

Крім того, Кремль на наступний рік засекретив витрати у бюджеті на 12,9 трлн рублів, тобто близько 30% загального кошторису.

"Кремль продовжує збільшувати витрати на війну, оскільки його сили повільно просуваються на сході України у війні, яка, за оцінками західних спецслужб, спричинила сотні тисяч втрат росіян", – пише Bloomberg.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Путіна відреагували на "план перемоги України".

Крім того, ми раніше інформували, що РФ відправила моряків зі свого єдиного авіаносця гинути в Україні.

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