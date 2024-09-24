Астрологічний прогноз на 24 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день посилення розумових здібностей, мудрості та розуміння нових знань, які добре засвоюються.

Символ дня: Золотий ключик.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний,.

Щасливі камені дня: синій сапфір, синя яшма, синій нефрит, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: хребет, тазостегновий пояс.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, зазвичай бувають тривалими і погано піддаються лікуванню, тому боротися з ними потрібно тільки під наглядом досвідченого лікаря.

Харчування дня: не можна відмовлятися від їжі — шлунок потребує навантаження, але й переїдати теж не слід.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди, фрукти та ягоди.

Магія та містика дня: можна вивчати духовну та езотеричну літературу.

Сни дня: сновидіння цієї ночі не можна сприймати прямолінійно — для їхнього розшифрування необхідно підключати інтуїцію.

Табу дня: з якого б джерела ми не отримали знання, не можна використовувати їх на зло.

Цитата дня: «Щоб дійти до мети, людині потрібно лише одне: йти» (Оноре де Бальзак).

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