Астрологический прогноз на 24 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день усиления умственных способностей, мудрости и постижения новых знаний, которые хорошо усваиваются.
Символ дня: Золотой ключик.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный, алый.
Счастливые камни дня: синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит, янтарь.
За какую часть тела отвечает: позвоночник, тазобедренный пояс.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, бывают продолжительными и плохо поддаются излечению, поэтому бороться с ними нужно только под присмотром опытного врача.
Питание дня: нельзя отказываться от пищи – желудок нуждается в нагрузке, но и переедать тоже не следует.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды, фрукты и ягоды.
Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу.
Сны дня: сновидения нынешней ночи нельзя воспринимать прямолинейно – для их расшифровки необходимо подключать интуицию.
Табу дня: из какого бы источника мы ни получили знания, нельзя использовать их во зло.
Цитата дня: "Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно: идти" (Оноре де Бальзак).
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