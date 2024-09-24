Астрологический прогноз на 24 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день усиления умственных способностей, мудрости и постижения новых знаний, которые хорошо усваиваются.

Символ дня: Золотой ключик.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный, алый.

Счастливые камни дня: синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит, янтарь.

За какую часть тела отвечает: позвоночник, тазобедренный пояс.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, бывают продолжительными и плохо поддаются излечению, поэтому бороться с ними нужно только под присмотром опытного врача.

Питание дня: нельзя отказываться от пищи – желудок нуждается в нагрузке, но и переедать тоже не следует.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды, фрукты и ягоды.

Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу.

Сны дня: сновидения нынешней ночи нельзя воспринимать прямолинейно – для их расшифровки необходимо подключать интуицию.

Табу дня: из какого бы источника мы ни получили знания, нельзя использовать их во зло.

Цитата дня: "Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно: идти" (Оноре де Бальзак).

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