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Астрологический прогноз на 24 сентября

Астрологический прогноз на 24 сентября

Золотой ключик - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день усиления умственных способностей, мудрости и постижения новых знаний, которые хорошо усваиваются. 

Символ дня: Золотой ключик. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный, алый. 

Счастливые камни дня: синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит, янтарь. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник, тазобедренный пояс. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, бывают продолжительными и плохо поддаются излечению, поэтому бороться с ними нужно только под присмотром опытного врача. 

Питание дня: нельзя отказываться от пищи – желудок нуждается в нагрузке, но и переедать тоже не следует. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды, фрукты и ягоды. 

Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи нельзя воспринимать прямолинейно – для их расшифровки необходимо подключать интуицию. 

Табу дня: из какого бы источника мы ни получили знания, нельзя использовать их во зло. 

Цитата дня: "Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно: идти" (Оноре де Бальзак). 

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