В Сумской области раздалось 265 взрывов

Захватчики продолжают обстреливать Сумщину.
За прошедшие сутки российские захватчики совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Всего было зафиксировано 265 взрывов.
Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.
Миропольское общество: проведены минометные обстрелы (16 взрывов) и обстрел РСЗО (10 взрывов).
Юношеская община: враг бил из РСЗО (4 взрыва), минометов (46 взрывов), артиллерии (10 взрывов). Кроме того, произошел сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
Эсманьская община: зафиксированы минометные обстрелы (22 взрыва).
Середино-будская община: произошли сброс шариковых осколочных авиационных бомб ШОАБ (2 взрыва), обстрел из миномета (6 взрывов).
Белопольское общество: осуществлены пуски 6-х ракет НАР с вертолета (6 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (20 взрывов), минометов (24 взрыва) и атаку FPV-дроном.
Краснопольское общество: россияне ударили из артиллерии (10 взрывов), авиации – ракеты НАР (4 взрыва), минометов (11 взрывов).
Новослободская община: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (27 взрывов).
Шалыгинская община: был обстрел из ствольной артиллерии (6 взрывов).
Великописаревское общество: враг бил из ствольной артиллерии (28 взрывов).
Тростянецкая община: совершен ракетный обстрел.
Зноб-Новгородское общество: зафиксировано 8 взрывов из артиллерии.
Напомним, ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате обстрела Херсона.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики обстреляли Херсон, в результате чего пострадал 7-летний мальчик.
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