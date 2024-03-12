В Сумской области раздалось 265 взрывов

За прошедшие сутки российские захватчики совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 265 взрывов.

Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Миропольское общество: проведены минометные обстрелы (16 взрывов) и обстрел РСЗО (10 взрывов).

Юношеская община: враг бил из РСЗО (4 взрыва), минометов (46 взрывов), артиллерии (10 взрывов). Кроме того, произошел сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Эсманьская община: зафиксированы минометные обстрелы (22 взрыва).

Середино-будская община: произошли сброс шариковых осколочных авиационных бомб ШОАБ (2 взрыва), обстрел из миномета (6 взрывов).

Белопольское общество: осуществлены пуски 6-х ракет НАР с вертолета (6 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (20 взрывов), минометов (24 взрыва) и атаку FPV-дроном.

Краснопольское общество: россияне ударили из артиллерии (10 взрывов), авиации – ракеты НАР (4 взрыва), минометов (11 взрывов).

Новослободская община: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (27 взрывов).

Шалыгинская община: был обстрел из ствольной артиллерии (6 взрывов).

Великописаревское общество: враг бил из ствольной артиллерии (28 взрывов).

Тростянецкая община: совершен ракетный обстрел.

Зноб-Новгородское общество: зафиксировано 8 взрывов из артиллерии.

Напомним, ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате обстрела Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики обстреляли Херсон, в результате чего пострадал 7-летний мальчик.

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