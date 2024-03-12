На Сумщині пролунало 265 вибухів

Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 265 вибухів.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Миропільська громада: здійснено мінометні обстріли (16 вибухів) та обстріл РСЗВ (10 вибухів).

Юнаківська громада: ворог бив з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (46 вибухів), артилерії (10 вибухів). Крім того, відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли (22 вибухів).

Середино-Будська громада: відбулися скидання кулькових осколочних авіаційних бомб ШОАБ (2 вибухи), обстріл з міномету (6 вибухів).

Білопільська громада: здійснено пуски 6-х ракет НАР з гелікоптеру (6 вибухів), обстріли зі ствольної артилерії (20 вибухів), мінометів (24 вибухи) та атаку FPV-дроном.

Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), авіації – ракети НАР (4 вибухи), мінометів (11 вибухів).

Новослобідська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (27 вибухів).

Шалигинська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (6 вибухів).

Великописарівська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (28 вибухів).

Тростянецька громада: здійснено ракетний обстріл.

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 8 вибухів з артилерії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє осіб постраждали в результаті обстрілу Херсону.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники обстріляли Херсон, в результаті чого постраждав 7-річний хлопчик.

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