На Сумщині пролунало 265 вибухів

Загарбники продовжують обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 265 вибухів.
Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Миропільська громада: здійснено мінометні обстріли (16 вибухів) та обстріл РСЗВ (10 вибухів).
Юнаківська громада: ворог бив з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (46 вибухів), артилерії (10 вибухів). Крім того, відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли (22 вибухів).
Середино-Будська громада: відбулися скидання кулькових осколочних авіаційних бомб ШОАБ (2 вибухи), обстріл з міномету (6 вибухів).
Білопільська громада: здійснено пуски 6-х ракет НАР з гелікоптеру (6 вибухів), обстріли зі ствольної артилерії (20 вибухів), мінометів (24 вибухи) та атаку FPV-дроном.
Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), авіації – ракети НАР (4 вибухи), мінометів (11 вибухів).
Новослобідська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (27 вибухів).
Шалигинська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (6 вибухів).
Великописарівська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (28 вибухів).
Тростянецька громада: здійснено ракетний обстріл.
Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 8 вибухів з артилерії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє осіб постраждали в результаті обстрілу Херсону.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники обстріляли Херсон, в результаті чого постраждав 7-річний хлопчик.
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