Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Сумской области раздалось 90 взрывов

В Сумской области раздалось 90 взрывов

Россияне продолжают варить по Сумщине. / Фото: Новинарня

Враг продолжает варить по украинским общинам.

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 1 февраля 2025 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 90 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Путивльская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

  • Хотинская громада: враг избивал минометов (3 взрыва) и осуществил пуск КАБ (1 взрыв).
  • Белопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).
  • Середино-будская громада: россияне ударили из минометов (9 взрывов), РСЗО (39 взрывов), FPV-дронами (6 взрывов). В результате обстрелов повреждены 2 частных жилых дома.
  • Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва).
  • Юнаковская громада: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).
  • Миропольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: произведен сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).
  • Шалыгинская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва), FPV дроном (1 взрыв).
  • Новослободская громада: нанесена атака FPV дронами (2 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва)
  • Путивльская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

Напомним, ночь на 30 января россияне ударили "Шахедом" по десятиэтажке в Сумах. Было разрушено девять квартир и 12 балконов.

Читайте также:

Экстренно из Сум! Угроза обвала! Что известно о погибших?!

Экстренно из Сум! Угроза обвала! Что известно о погибших?!

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация