В Сумской области раздалось 90 взрывов

Враг продолжает варить по украинским общинам.
Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 1 февраля 2025 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
В течение дня россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 90 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Путивльская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
- Хотинская громада: враг избивал минометов (3 взрыва) и осуществил пуск КАБ (1 взрыв).
- Белопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).
- Середино-будская громада: россияне ударили из минометов (9 взрывов), РСЗО (39 взрывов), FPV-дронами (6 взрывов). В результате обстрелов повреждены 2 частных жилых дома.
- Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва).
- Юнаковская громада: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).
- Миропольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Эсманьская громада: произведен сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).
- Шалыгинская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва), FPV дроном (1 взрыв).
- Новослободская громада: нанесена атака FPV дронами (2 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва)
- Путивльская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).
Напомним, ночь на 30 января россияне ударили "Шахедом" по десятиэтажке в Сумах. Было разрушено девять квартир и 12 балконов.
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