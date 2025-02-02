На Сумщині пролунало 90 вибухів

Ворог продовжує гатити по українських громадах.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 1 лютого 2025.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 90 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Хотінська громада: ворог бив мінометів (3 вибухи) та здійснив пуск КАБ (1 вибух).
- Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів (9 вибухів), РСЗВ (39 вибухів), FPV-дронами (6 вибухів). Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватних житлових будинки.
- Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
- Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).
- Миропільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
- Есманьська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).
- Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), FPV дроном (1 вибух).
- Новослобідська громада: завдано атаку FPV дронами (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи)
- Путивльська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).
Нагадаємо, ніч проти 30 січня росіяни вдарили "Шахедом" по десятиповерхівці у Сумах. Було зруйновано дев’ять квартир і 12 балконів.
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