В Украине изменится погода: чего ожидать

По словам Диденко, Украина посетит атмосферный фронт со снегом, ночными морозами, однако с кратковременным дневным потеплением и оттепелью

Украинцев ждет смена погоды. Украину посетит атмосферный фронт со снегом, ночными еще морозами, однако с кратковременным дневным потеплением и оттепелью.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Это будет красиво. Однако из-за смены воздушных масс, ожидаются прыжки атмосферного давления, увеличения облачности, влажности и колебания температуры воздуха возможны обострения сердечно-сосудистых и бронхо-легочных недугов. Головная боль, скачки артериального давления, сонливость, на дорогах и тротуарах невесть что, мокрая обувь... Но! Во-первых, все же красиво, а во-вторых, хорошо для фермеров и дачников, для растительности, окружающей среды, которая уже предметно соскучилась по снегу", — написала она.

Однако, как отметила Диденко, так будет не везде.

Прогноз погоды на пятницу, 14 февраля

"Идем постепенно по прогнозу. 14-го февраля, в день, когда продавцы тюльпанов и более скромных веточек ивовых котиков будут потирать руки от увеличения прибыли, в Украине ожидается достаточно теплая погода. В течение дня +1+6 градусов, в южной части +6+9 градусов. Ночь, правда, останется с морозами, -5-12 градусов, на крайнем западе +1-3 градуса", – сообщила синоптик.

В пятницу, по данным Диденко, холодный атмосферный фронт с северо-запада принесет снег в западные, северные области, коснется частично центральной части. На юге и востоке завтра без осадков.

Какая погода в Киеве

Наталья Диденко предупредила киевлян о снеге и стремительном перепаде погоды от -6°C до +2°C.

"В Киеве 14 февраля ожидается снег. Придется чистить дороги и тротуары. Уважаемые водители, не забудьте щетки для автомобильных стекол. Будет порывистым юго-западный ветер. В ближайшую ночь в столице -6 градусов, завтра днем потеплеет до +2 градусов", – отметила она.

Какая погода ожидается на выходных

В субботу, 15 февраля, возможны сильные осадки на востоке, юге и в центре Украины — снег, мокрый снег, на юге — с дождем.

С этих выходных в Украине снова возобновится холодная морозная погода.

Ослабление холодов, по предварительным прогнозам, требующим уточнения, возможно после 25 февраля.

"А пока готовим головы, сосуды, лопаты и адекватную обувь к снегу. Не забываем о необходимости не перемерзать, экономить электроэнергию, пить не что-нибудь, а вкусный чай, быть ответственными к себе, к окружающим и к стране", — подытожила Наталья Диденко.

Напомним, в Киеве зафиксировали сильное загрязнение воздуха.

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