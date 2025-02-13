В Україні зміниться погода: чого очікувати

За словами Діденко, до України завітає атмосферний фронт із снігом, нічними морозами, проте із короткочасним денним потеплінням та відлигою

На українців чекає зміна погоди. До Укрїни завітає атмосферний фронт із снігом, нічними ще морозами, проте із короткочасним денним потеплінням та відлигою.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Це буде красиво. Проте через зміну повітряних мас, очікуються стрибки атмосферного тиску, збільшення хмарності, вологості та коливання температури повітря можливі загострення серцево-судинних та бронхо-легеневих недуг. Головний біль, стрибки артеріального тиску, сонливість, на дорогах та тротуарах казна-що, мокре взуття... Але! По-перше, все ж красиво, а по-друге, добре для фермерів та дачників, для рослинності, довкілля, яке вже предметно скучило за снігом", – написала вона.

Проте, як зазначила Діденко, так буде не повсюди.

Прогноз погоди на п'ятницю, 14 лютого

"Йдемо поступово за прогнозом. 14-го лютого, у день, коли продавці тюльпанів та скромніших гілочок вербових котиків потиратимуть руки від збільшення прибутку, в Україні очікується досить тепла погода. Протягом дня +1+6 градусів, у південній частині +6+9 градусів. Ніч, щоправда, залишиться із морозами, -5-12 градусів, на крайньому заході +1-3 градуси", – повідомила синоптикиня.

У п'ятницю, за даними Діденко, холодний атмосферний фронт із північного заходу принесе сніг у західні, північні області, торкнеться частково центральної частини. На півдні та сході завтра – без опадів.

Яка погода у Києві

Наталка Діденко попередила киян про сніг та стрімкий перепад погоди від -6°C до +2°C.

"У Києві 14-го лютого очікується сніг. Доведеться чистити дороги та тротуари. Шановні водії, не забудьте щітки для автомобільних шиб. Буде рвучким південно-західний вітер. Найближчої ночі в столиці -6 градусів, завтра вдень потепліє до +2 градусів", – зазначила вона.

Яка погода очікується вихідними

У суботу, 15-го лютого, можливі сильні опади на сході, півдні та в центрі України - сніг, мокрий сніг, на півдні - з дощем.

Із цих вихідних в Україні знову відновиться холодна морозна погода.

Послаблення холоду, за попередніми прогнозами, які потребуватимуть уточнення, можливе після 25-го лютого.

"А поки що готуємо голови, судини, лопати та адекватне взуття до снігу. Не забуваємо про необхідність не перемерзати, економити електроенергію, пити не абищо, а смачний чай, бути відповідальними до себе, до оточення і до країни", – підсумувала Наталка Діденко.

Нагадаємо, у Києві зафіксували сильне забруднення повітря.

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