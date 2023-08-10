В Украине разрешили разводиться во время беременности

Развод во время беременности в Украине: Рада приняла изменения в Семейном кодексе.

В Украине решили разрешить разрывать брак во время беременности жены. Верховная Рада приняла за основу соответствующие изменения в Семейном кодексе.

За законопроект №5492, дающий возможность предъявления иска о расторжении брака в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка проголосовали 232 депутата, пишет 24 Канал.

Законопроектом также предусматривается, что брак можно будет расторгать до одного года ребенка.

Депутаты проголосовали за внесение изменений в статьи 110 и 111 Семейного кодекса Украины, авторами которого является группа народных депутатов во главе с Мариной Бардиной.

В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является "устранение препятствий в реализации права на брак и право на его расторжение, что повлечет за собой устранение нарушения прав человека и случаев возможной дискриминации".

Также законопроект направлен на предупреждение и защиту лиц, страдающих домашним насилием.

Напомним, в Киеве бывшие супруги через суд делят деньги, потраченные на увеличение груди женщины.

Читайте также: