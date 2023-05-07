Мужчина так праздновал развод, что чуть не погиб: что он сделал

Перед прыжком он вспоминает, как пошутил о том, что веревка не выдерживает его вес.

Мужчина Рафаэль решил пойти на банджи-джампинг в Кампо Магро, Бразилия, чтобы отпраздновать развод, но все едва не закончилось трагедией. Во время прыжка разорвался трос — и он упал в воду и сломал шею поясничный отдел позвоночника.

Об этом пишет издание Mirror.

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"После развода я хотела всеми способами наслаждаться жизнью. Я совершал много безумных поступков. Я вообще не ценил свою жизнь", — сказал мужчина.

Он ушел на банджи-джампинг с двоюродным братом и другом за три дня до своего 22-летия. Во время прыжка веревка оборвалась, а она упала в водоем. Из-за падения держал перелом шеи и поясничного отдела позвоночника, травмы спины и лица, другие травмы. Сейчас мужчина проходит интенсивную терапию.

После того, как Рафаэль чудом выжил после ужасного погружения, хотя и получил серьезные травмы, он сказал местным СМИ: "Я всегда был очень спокойным человеком, но совсем недавно все изменилось".

Спустя почти три месяца Рафаэль все еще страдает от последствий падения, несмотря на несколько сеансов физиотерапии и лечения. Ему все еще тяжело поднять тяжелые предметы, он испытывает боль в некоторых областях и страдает слабостью. Также имеет психологическую травму.

Перед прыжком он вспоминает, как пошутил о том, что веревка не выдерживает его вес. После падения Рафаэля стабилизировала медицинская бригада из батальона воздушных операций военной полиции и доставила вертолетом в больницу.

После несчастного случая он сказал, что его любовь к экстремальным видам спорта не исчезла, но он больше не будет заниматься подобными видами деятельности.

Как сообщалось ранее, в Бразилии погиб 36-летний мужчина после банджи-джампинга. Трагедия произошла на виду у жены и сына.

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