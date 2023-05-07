Сколько у россиян остается ракет: в ВСУ ответили

Российский военно-промышленный комплекс может производить примерно 40 ракет разных типов в месяц. На сегодняшний день у страны-агрессорки остается около 15% ракет от того количества, которые были в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире информационного телемарафона.

Он говорит, что оккупанты изменили тактику массированных атак с воздуха.

"Удары с воздуха выглядят несколько иным. Ранее это были массированные атаки и они выпускали чуть ли не до 100 ракет "Калибров", "Искандеров", Х-555. Сейчас количество их ракет уменьшается. Там осталось около 15 процентов ракет, которые были на начало полномасштабного вторжения и возможность производить таких ракет всех видов – это примерно 40 ракет в месяц”, – сказал он.

Гетман утверждает, что российские войска могут атаковать пограничные области на расстояние не более 200 километров переработанными зенитными ракетами С-300 и разными видами планирующих бомб, сбрасываемых с самолетов.

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"Переделанных ракет С-300 и этих авиабомб у них осталось несколько тысяч. Они могут использовать их в приграничных и прифронтовых областях. Нам трудно сбивать планируя бомбы и ракеты С-300, но мы можем уничтожать места, откуда они запускаются", — продолжил Гетман. .

Именно с помощью БПЛА русские войска пытаются проверить плотность нашей противоракетной обороны. Остается неизвестно, сколько у россиян осталось "Шахедов", мнение эксперта – несколько сотен.

Отметим, в ночь на 7 мая в Николаевской области во время ракетного удара российские войска попали в одно из частных предприятий. По состоянию на утро информации о пострадавших нет.

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