Білий дім схвалив передачу Ізраїлю зброї на мільярди доларів - WP

Зброю передадуть попри побоювання, що наступ Ізраїлю призведе до втрат серед мирного населення Гази.

Білий дім таємно санкціонував передачу Ізраїлю бомб та винищувачів на мільярди доларів.

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Про це повідомляє видання The Washington Post.

У повідомленні вказується, що Вашингтон пішов на такий крок попри побоювання, що військовий наступ Ізраїлю на півдні Сектора Гази може призвести до численних жертв серед мирного населення.

Повідомляється, що США могли передати армії Ізраїлю пакети озброєнь, які містять 1800 бомб MK84 і 500 бомб MK82.

"Ми продовжуємо підтримувати право Ізраїлю на самооборону", - заявив представник Білого дому.

Офіційні особи Ізраїлю та США заявляють, що у Рафасі залишаються чотири батальйони ХАМАС.

Раніше президент Джо Байден заявляв, що вторгнення в місто вздовж кордону Сектора Гази з Єгиптом перетнуло б для нього "червону лінію".

Минулого тижня Держдепартамент США санкціонував передачу Ізраїлю 25 винищувачів F-35A і двигунів на суму приблизно 2,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі заявили, що Іран посилює війну ще на чотирьох фронтах за межами Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі пояснили, чому виступають проти операції Ізраїлю у Рафасі.

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