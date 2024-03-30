Белый дом одобрил передачу Израилю оружия на миллиарды долларов - WP

Оружие передадут, несмотря на опасения, что наступление Израиля приведет к потерям среди мирного населения Газы.

Белый дом тайно санкционировал передачу Израилю бомб и истребителей в миллиарды долларов.

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Об этом сообщает издание The Washington Post.

В сообщении указывается, что Вашингтон пошел на такой шаг, несмотря на опасения, что военное наступление Израиля на юге Сектора Газа может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Сообщается, что США могли передать армии Израиля пакеты вооружений, содержащие 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82.

"Мы продолжаем поддерживать право Израиля на самооборону", – заявил представитель Белого дома.

Официальные лица Израиля и США заявляют, что в Рафасе остаются четыре батальона ХАМАС.

Ранее президент Джо Байден заявлял, что вторжение в город вдоль границы Сектора Газа с Египтом пересекло бы для него "красную линию".

На прошлой неделе Госдепартамент США санкционировал передачу Израилю 25 истребителей F-35A и двигателей на сумму около 2,5 миллиарда долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле заявили, что Иран усиливает войну еще на четырех фронтах за пределами Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме объяснили, почему выступают против операции Израиля в Рафасе.

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