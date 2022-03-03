Біля Одеси вибухнуло естонське вантажне судно

Припускають, що судно могло наткнутися на міну.

Біля порту міста Одеса внаслідок вибуху затонуло естонське вантажне судно.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на транспортну компанію Vista Shipping Agency.

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Два члени екіпажу вижили - вони були на рятувальному плоту в морі, ще чотири людини пропали безвісти.

"Корабель остаточно затонув. Двоє членів екіпажу перебувають на плоту, а ще четверо пропали безвісти", - сказав менеджер компанії Ігор Ілвес.

За його словами, попередньо, судно могло підірватись на міні.