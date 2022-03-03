Біля Одеси вибухнуло естонське вантажне судно

Припускають, що судно могло наткнутися на міну.
Біля порту міста Одеса внаслідок вибуху затонуло естонське вантажне судно.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на транспортну компанію Vista Shipping Agency.
Два члени екіпажу вижили - вони були на рятувальному плоту в морі, ще чотири людини пропали безвісти.
"Корабель остаточно затонув. Двоє членів екіпажу перебувають на плоту, а ще четверо пропали безвісти", - сказав менеджер компанії Ігор Ілвес.
За його словами, попередньо, судно могло підірватись на міні.