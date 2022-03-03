Возле Одессы взорвалось эстонское грузовое судно

Предполагают, что судно могло наткнуться на мину.
У порта города Одесса в результате взрыва затонуло эстонское грузовое судно.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на транспортную компанию Vista Shipping Agency.
Два члена экипажа выжили – они были на спасательном плоту в море, еще четыре человека пропали без вести.
"Корабль окончательно затонул. Два члена экипажа находятся на плоту, а еще четверо пропали без вести", — сказал менеджер компании Игорь Илвес.
По его словам, предварительно судно могло подорваться на мине.