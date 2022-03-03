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Возле Одессы взорвалось эстонское грузовое судно

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Возле Одессы взорвалось эстонское грузовое судно

Иллюстрация / Associated Press

Предполагают, что судно могло наткнуться на мину.

У порта города Одесса в результате взрыва затонуло эстонское грузовое судно.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на транспортную компанию Vista Shipping Agency.

Два члена экипажа выжили – они были на спасательном плоту в море, еще четыре человека пропали без вести.

"Корабль окончательно затонул. Два члена экипажа находятся на плоту, а еще четверо пропали без вести", — сказал менеджер компании Игорь Илвес.

По его словам, предварительно судно могло подорваться на мине.

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