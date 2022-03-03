Из-за границы продолжают прибывать военнообязанные украинцы

Более 80% вернувшихся — мужчины призывного возраста.

Военнообязанные украинцы продолжают возвращаться из-за границы для того, чтобы защитить страну от агрессии России.

После открытого вторжения РФ через пункты пропуска во Львовской области из-за границы въехали более 50 тысяч граждан Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

Среди них около 80% (почти 40 тыс) – это мужчины в возрасте 18-60 лет.

"Если не мы, то кто! Здесь наш дом, наши семьи, надо их защищать!".

Напомним, очередей на границе с Украиной и Европой нет.