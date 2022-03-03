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В Telegram появился бот, который может взломать и украсть ваш аккаунт

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В Telegram появился бот, который может взломать и украсть ваш аккаунт

В Telegram появился бот, который может сломать и украсть ваш аккаунт / pixabay.com

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщили о новом чат-боте в Telegram, который взламывает и ворует аккаунты пользователей. Будьте бдительны!

В сообщении приведен пример чат-бота @DdosInstruction_bot, который, казалось бы, предоставляет "инструкцию по кибервойне". Когда его запустить на своем устройстве, он предлагает пользователю "проверить аккаунт". Как только "проверка" пройдена, человек теряет доступ к своему аккаунту. Это означает, что в дальнейшем преступники могут использовать его в своих целях.

Как предотвратить подобную ситуацию:

  • включите двухэтапную проверку для Telegram (перейдите в "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Двухэтапная проверка");
  • будьте внимательны и используйте только официальные чат-боты (официальный чат-бот Службы безопасности Украины: @stop_russian_war_bot и официальный чат-бот по фиксации преступлений России для Гааги: @tribunal_ua_bot).

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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