В Telegram появился бот, который может сломать и украсть ваш аккаунт / pixabay.com

В Telegram появился бот, который может взломать и украсть ваш аккаунт

В Telegram появился бот, который может взломать и украсть ваш аккаунт

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщили о новом чат-боте в Telegram, который взламывает и ворует аккаунты пользователей. Будьте бдительны!

В сообщении приведен пример чат-бота @DdosInstruction_bot, который, казалось бы, предоставляет "инструкцию по кибервойне". Когда его запустить на своем устройстве, он предлагает пользователю "проверить аккаунт". Как только "проверка" пройдена, человек теряет доступ к своему аккаунту. Это означает, что в дальнейшем преступники могут использовать его в своих целях.

Как предотвратить подобную ситуацию: