У Telegram з'явився бот, який може зламати і викрасти ваш акаунт / pixabay.com

У Telegram з'явився бот, який може зламати і викрасти ваш акаунт

У Telegram з'явився бот, який може зламати і викрасти ваш акаунт

В Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомили про нового чат-бота в Telegram, який зламує та краде акаунти користувачів. Будьте пильними!

В повідомленні приведений приклад чат-бота @DdosInstruction_bot, який, начеб то, надає "інструкцію з кібервійни". Коли його запустити на своєму пристрої, він пропонує користувачу "перевірити акаунт". Як тільки "перевірка" пройдена, людина втрачає доступ до свого акаунта. Це означає, що надалі злочинці можуть використовувати його в своїх цілях.

Як запобігти подібній ситуації: