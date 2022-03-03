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У Telegram з'явився бот, який може зламати і викрасти ваш акаунт

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У Telegram з'явився бот, який може зламати і викрасти ваш акаунт

У Telegram з'явився бот, який може зламати і викрасти ваш акаунт / pixabay.com

В Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомили про нового чат-бота в Telegram, який зламує та краде акаунти користувачів. Будьте пильними!

В повідомленні приведений приклад чат-бота @DdosInstruction_bot, який, начеб то, надає "інструкцію з кібервійни". Коли його запустити на своєму пристрої, він пропонує користувачу "перевірити акаунт". Як тільки "перевірка" пройдена, людина втрачає доступ до свого акаунта. Це означає, що надалі злочинці можуть використовувати його в своїх цілях.

Як запобігти подібній ситуації:

  • увімкніть двоетапну перевірку для Telegram (перейдіть в "Налаштування" — "Приватність та безпека" — "Двоетапна перевірка");
  • будьте уважними і використовуйте лише офіційні чат-боти (офіційний чат-бот Служби безпеки України: @stop_russian_war_bot та офіційний чат-бот з фіксації злочинів Росії для Гааги: @tribunal_ua_bot).

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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