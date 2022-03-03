Під Одесою ППО збила літак окупата, який хотів підірвати підстанцію (відео)

Під Одесою ППО збила літак окупата, який хотів підірвати підстанцію (відео)

За словами місцевих мешканців, пілот встиг катапультуватись.

На Одещині українські ППО збили ворожий літак, пілот якого хотів обстріляти електропідстанцію.

Про це написали у телеграм-каналі Nexta Live.

Як стало відомо, окупант намагався обстріляти електропідстанцію, що перебуває поряд із Затокою Білгород-Дністровського району. За словами місцевих мешканців, пілот встиг катапультуватись. Нині його розшукують.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

бойових броньованих машин ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: