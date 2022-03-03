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Україні вдається утримувати економіку на контрольованому рівні - Гетьманцев

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Україні вдається утримувати економіку на контрольованому рівні - Гетьманцев

ТСН.ua

Україна успішно бореться на двох фронтах: військовому та фінансовому.

За підсумками семи днів війни можна впевнено сказати, що нашій країні вдається утримувати ситуацію в економіці на контрольованому рівні, наскільки це можливо в умовах воєнного часу.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

"Україна успішно бореться на двох фронтах: військовому та фінансовому", - написав він.

Коротко про головне у фінансах:

  • Усі бюджетні платежі на потреби армії та соціальні виплати проводяться у повному обсязі.
  • ПФУ провів нарахування пенсій за березень з урахуванням індексації останніх з 1 березня на 14% та виплати всіх додаткових компенсаційних виплат.
  • За перші 2 місяці план доходів за загальним фондом перевиконано на 12% або майже на 20 млрд. грн.
  • Профіцит бюджету в умовах війни становив 24 млрд. грн.
  • Платежі з виплат та обслуговування держборгу йдуть у повному обсязі.
  • Україна провела перший випуск військових облігацій (залучили 8 млрд. грн.), Мінфін фіксує значний інтерес до цих цінних паперів з боку міжнародних інвесторів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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