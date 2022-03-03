Україні вдається утримувати економіку на контрольованому рівні - Гетьманцев

Україна успішно бореться на двох фронтах: військовому та фінансовому.

За підсумками семи днів війни можна впевнено сказати, що нашій країні вдається утримувати ситуацію в економіці на контрольованому рівні, наскільки це можливо в умовах воєнного часу.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

"Україна успішно бореться на двох фронтах: військовому та фінансовому", - написав він.

Коротко про головне у фінансах: