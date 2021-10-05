У Білому морі йде на дно російське приватне судно

У Білому морі йде на дно російське приватне судно

На борту судна перебуває п’ятеро осіб, серед них — одна жінка.

У вівторок, 5 жовтня, в акваторії Білого моря поблизу селища Кашкаранці Мурманської області (Російська Федерація) зазнало катастрофи приватне судно "Фаворит".

Про це повідомляє агентство Regnum з посиланням на джерела в МНС РФ у Мурманській області.

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Приватне судно подало сигнал лиха після того, як отримало пробоїну. До місця надзвичайної події направилися рятувальники.

За попередньою інформацією, на судні, в якому вода заливає машинне відділення, перебуває п’ятеро осіб. Серед них - четверо чоловіків та одна жінка.

Нагадаємо, раніше у Камчатському краї Росії здійснив невдалу посадку приватний вертоліт "Sud-Aviation Gazelle", пілот якого здійснював обліт навколо тутешніх вулканів.

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