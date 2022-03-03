Українські ППО збили ворожий літак над Білгород-Дністровським, який хотів обстріляти електропідстанцію

Українські ППО збили ворожий літак над Білгород-Дністровським, який хотів обстріляти електропідстанцію

Пілот встиг капультуватися, він вистрибнув.

Українські ППО збили російський літак, який намагався обстріляти електропідстанцію у селі біля Затоки Білгород-Дністровського району Одеської області.

Про це повідомляє радник МВС Антон Геращенко.

Міський голови Білгород-Дністровського Віталія Граждан зазначив, що пілот встиг капультуватися, він вистрибнув. Наразі його розшукують. "Хто бачив, повідомте інформацію в кол-центр. 04849 3-33-33, моб. 0673330623", - написав він.