Дуда й спецпредставник Трампа Келлог проведуть зустріч: що відомо

Це буде єдина зустріч спецпредставника США Кіта Келлога в Європі з очільником держави.

У Варшаві у вівторок, 18 лютого, відбудеться зустріч президента Польщі Анджея Дуди з генерала Кітом Келлогом, уповноваженим президента США Дональда Трампа у справах України.

Про це повідомив керівник Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Войцєх Коларський в ефірі RMF FM.

Відповідаючи у понеділок на запитання, з чиєї ініціативи відбудеться зустріч, Коларський сказав, що в переговорах була зацікавлена американська сторона. "Я б навіть сказав, що були певні календарні проблеми, але американська сторона була дуже зацікавлена в цьому, і зустріч відбудеться завтра в другій половині дня", – уточнив він.

Коларський також зазначив, що це буде єдина зустріч генерала Келлога в Європі з очільником держави. Він також оцінив, що це є "доказом того, наскільки поважають президента Анджея Дуду".

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"Послідовна політика президента Дуди протягом багатьох років, розбудова трансатлантичних відносин і дуже хороші стосунки з президентом Дональдом Трампом, його оточенням і з новою адміністрацією призводять до того, що повноважний представник президента США в Україні, який збирається говорити про умови укладення миру, хоче знати позицію президента Анджея Дуди", – сказав він.

За словами Коларського, президент Польщі скаже те, що він послідовно представляв на міжнародній арені від самого початку. "Тобто, Росія не може виграти цю війну", – заявив він.

"Це означає, що вона не може досягти успіху. Не можна переконати росіян, уклавши мир, що варто було нападати без причини, без приводу, і розпочинати брутальну агресію проти незалежної держави", – сказав голова Бюро міжнародної політики.

Пізніше у розмові Коларського запитали про можливе відправлення польських військ до стабілізаційної місії в Україні. "Сьогодні це питання не стоїть на порядку денному", – відповів Коларський, підкресливши, що зараз тривають переговори про можливе припинення вогню.

Посилаючись на слова британського прем'єр-міністра про готовність Великої Британії відправити війська в Україну, Коларський також повторив, що наразі розмови, які ведуться, стосуються, переговорів про припинення вогню. "Немає ніяких обговорюваних умов припинення вогню, немає ніяких деталей про участь (...) будь-яких військ у стабілізаційній місії, (також) про характер цієї стабілізаційної місії. Ми перебуваємо на нульовому рівні переговорів", – додав він.

Президентський міністр також говорив про нездатність Європи протягом багатьох років створити послідовну стратегію безпеки та відсутність військової сили, здатної гарантувати тривалий мир. "Ми всі знаємо, що Сполучені Штати є єдиним гарантом безпеки та миру, як в Європі, так і для Заходу в цілому", – підкреслив він.

За словами Коларського, Володимир Путін боїться лише двох світових лідерів – президента США і лідера Китаю. Він зазначив, що саме Трамп розпочав переговорний процес, відповідно до своїх передвиборчих обіцянок. Умови, висунуті США, за його словами, є своєрідною "перевіркою" того, наскільки Росія готова до переговорів.

"Ситуація в Україні вже багато місяців є несприятливою для української сторони. І Путін без примусу, як сказав президент Дуда, не зацікавлений в тому, щоб починати будь-які переговори. Тому можна навіть подивитися на це таким чином, що умови, які висунула американська сторона, – це спроба зробити перевірку, наскільки Росія сьогодні готова йти на будь-які мирні переговори", – сказав Коларський.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що до "справжніх" мирних переговорів залучать Україну та країни Європи, коли такі переговори почнуться.

Раніше Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський буде залучений до перемовин між США та Росією.