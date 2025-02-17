Дуда и спецпредставитель Трампа Келлог проведут встречу: что известно

Это будет единственная встреча спецпредставителя США Кита Келлога в Европе с главой государства.
В Варшаве во вторник, 18 февраля, состоится встреча президента Польши Анджея Дуды с генералом Китом Келлогом, уполномоченным президента США Дональда Трампа по делам Украины.
Об этом сообщил руководитель Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Войцех Коларский в эфире RMF FM.
Отвечая на вопрос, по чьей инициативе состоится встреча, Коларский сказал, что в переговорах была заинтересована американская сторона. "Я бы даже сказал, что были некоторые календарные проблемы, но американская сторона была очень заинтересована в этом, и встреча состоится завтра во второй половине дня", — уточнил он.
Коларский также отметил, что это будет единственная встреча генерала Келлога в Европе с главой государства. Он также оценил, что это "доказательство того, насколько уважают президента Анджея Дуду".
"Последовательная политика президента Дуды на протяжении многих лет, развитие трансатлантических отношений и очень хорошие отношения с президентом Дональдом Трампом, его окружением и с новой администрацией приводят к тому, что полномочный представитель президента США в Украине, который собирается говорить об условиях заключения мира, хочет знать позицию президента Анджея Дуды", – сказал он.
По словам Коларского, президент Польши скажет, что он последовательно представлял на международной арене с самого начала. "То есть Россия не может выиграть эту войну", – заявил он.
"Это значит, что она не может добиться успеха. Нельзя убедить россиян, заключив мир, что стоило нападать без причины, без повода и начинать брутальную агрессию против независимого государства", – сказал глава Бюро международной политики.
Позже в разговоре Коларского спросили о возможном отправлении польских войск в стабилизационную миссию в Украину. "Сегодня этот вопрос не стоит в повестке дня", – ответил Коларский, подчеркнув, что сейчас ведутся переговоры о возможном прекращении огня.
Ссылаясь на слова британского премьер-министра о готовности Великобритании отправить войска в Украину, Коларский также повторил, что в настоящее время ведущие, касающиеся переговоров о прекращении огня. "Нет никаких обсуждаемых условий прекращения огня, нет никаких деталей об участии (...) каких-либо войск в стабилизационной миссии, (также) о характере этой стабилизационной миссии. Мы находимся на нулевом уровне переговоров", — добавил он.
Президентский министр также говорил о неспособности Европы в течение многих лет создать последовательную стратегию безопасности и отсутствие военной силы, способной гарантировать длительный мир. "Мы все знаем, что Соединенные Штаты являются единственным гарантом безопасности и мира как в Европе, так и для Запада в целом", — подчеркнул он.
По словам Коларского, Владимир Путин боится только двух мировых лидеров – президента США и лидера Китая. Он отметил, что именно Трамп начал переговорный процесс в соответствии со своими предвыборными обещаниями. Условия, выдвинутые США, по его словам, являются своеобразной "проверкой" того, насколько Россия готова к переговорам.
"Ситуация в Украине уже много месяцев неблагоприятна для украинской стороны. И Путин без принуждения, как сказал президент Дуда, не заинтересован в том, чтобы начинать какие-либо переговоры. Поэтому можно даже посмотреть на это таким образом, что условия, выдвинутые американской стороной, – это попытка сделать проверку, насколько Россия сегодня готова идти на любые".
Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что к "настоящим" мирным переговорам привлекут Украину и страны Европы, когда такие переговоры начнутся.
Ранее Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет вовлечен в переговоры между США и Россией.
Читайте также: